Софт BlackBerry перестанет работать 31 августа

Мы все уже знали, что BlackBerry официально ушла в прошлое, и теперь (бывший) производитель телефонов тихо сообщил, что некоторые из наших любимых Android-приложений для Blackberry также исчезнут в этом году. Хотя BlackBerry не превратила эту мрачную новость в объявление сама по себе, информация была обнаружена наблюдательным пользователем CrackBerry, Джоном Альбертом (через информационное издание AndroidAuthority). На странице «Обзор жизненного цикла программного обеспечения» BlackBerry сообщает, что некоторые из ее лучших приложений, такие как Password Keeper, DTEK (популярное приложение для повышения производительности), приложение «Клавиатура» собственной разработки и Privacy Shade исчезнут до того, как год закончился.

Дата последнего дня поддержки этих приложений установлена ​​на 31 августа 2022 года. Однако это не начало конца поддержки программного обеспечения BlackBerry — это скорее конец конца. Вот уже пару лет компания постепенно исключает различные элементы из списка поддержки программного обеспечения. Все версии операционной системы Blackberry, вплоть до BlackBerry OS 10, официально устарели две недели назад (31 декабря 2021 года). Наряду с этим объявлением компания предупредила, что обычные и экстренные вызовы, передача данных, текстовые SMS-сообщения — самые основные функции системы — перестанут надежно работать. BlackBerry Messenger (BBM) уже лишился всех форм поддержки еще в 2019 году, наряду с Power Center, вкладкой Productivity, поиском устройств, BlackBerry Blend и другими популярными приложениями.
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