SolarCru позволит зарядить гаджеты в любом месте

SolarCru - это новое маленькое, легкое и прочное складное зарядное устройство на 6 Вт из солнечных батарей, которое включает в себя встроенный аккумулятор, позволяющий быстро заряжать мобильные устройства находясь вдали от электросети.

Прикрепите его к рюкзаку или накиньте на палатку, чтобы зарядить устройство в течение дня. Затем, вы можете подключить свое электронное устройство к USB-порту панели, чтобы зарядить его ночью. Встроенный интеллектуальный чип идентифицирует каждое подключенное устройство и автоматически регулирует выходную мощность для обеспечения нужного количества энергии.

Складная панель весит меньше фунта и сворачивается в компактный футляр, который можно легко спрятать в кармане рюкзака или куртки. Она также изготовлена из материала, устойчивого к царапинам и воде и может хранить до 2000 мАч. SolarCru доступна для предварительного заказа на Kickstarter. Одна панель обойдется в $34, а комплект из пяти штук за $145.