Sonos анонсирует звуковую панель Ray и новые цвета для Bluetooth-колонки Roam

Звуковая панель Sonos Ray будет доступна по всему миру 7 июня по цене 279 долларов, а три новых цвета Sonos Roam поступят в продажу по 179 долларов.

Как и все продукты Sonos, новейшие динамики обеспечивают великолепный звук, который помогает вам больше играть, больше слышать и больше чувствовать, дома или в дороге. Новая звуковая панель совместима со всеми потоковыми сервисами, поэтому вы можете наслаждаться фильмами, музыкой и многим другим с помощью простой настройки. Звуковой панелью Ray мощно управлять с помощью пульта от телевизора, приложения Sonos и Apple AirPlay 2.

Ультрапортативная умная колонка Sonos Roam доступна в трех новых оттенках: Olive, Wave и Sunset. Roam позволяет вам транслировать контент через Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивая водонепроницаемость и работу от батареи в течение всего дня.
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