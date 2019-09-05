Sonos официально представила интеллектуальную акустическую систему Move

Sonos представила интеллектуальный динамик с питанием от батареи, поддерживающий как Google Assistant, так и Alexa. Новинку нельзя назвать портативной, поскольку она весит почти 3 кг.

Фирменный дизайн включает в себя изящную ручку, чтобы помочь вам сравнительно легко перемещать колонку. Sonos Move имеет защиту от ударов, влаги, пыли, ультрафиолетового излучения и экстремальных температур.

Производитель обещает превосходное качество звучания с «удивительно» глубокими басами, широким звуковым пространством и автоматической настройкой Trueplay. Благодаря функции Bluetooth, мощный динамик легко подключится к телефону или планшету для воспроизведения музыки в пути, обещая до десяти часов без подзарядки. При использовании в домашних условиях Sonos Move может сидеть на изящной зарядной базе и отвечать на ваши вопросы, доставлять новости, управлять устройствами «умного дома» и многим другим, вызывая Alexa или Google Assistant в сети Wi-Fi.