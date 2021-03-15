Sonos представила портативную колонку Roam. Цена колонки составляет 169 долларов.

Портативная колонка Sonos Roam имеет классический дизайн, компактный размер и обеспечивает качественное звучание. Колонка поддерживает голосовое управление, подключение через Wi-Fi и Bluetooth. Заявленная автономность составляет 10 часов. Sonos Roam поддерживает беспроводную зарядку с любого зарядного устройства с сертификатом Qi.

Прочная конструкция и класс защиты IP67, колонка устойчива к падениям, пыли в влаги. Настроить устройство можно с помощью приложения Sonos, кроме того, на боковой стороне есть кнопки управления.

Поставки Sonos Roam начнутся с 20 апреля.