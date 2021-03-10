Sonos представила умную колонку Roam за 169 долларов

Портативные умные колонки пользуются спросом у многих пользователей по всему миру, и благодаря этому они все чаще используются в различных сценариях как дома, так и на открытом воздухе. Благодаря своей универсальности, их можно использовать как автономные музыкальные устройства или легко комбинировать с другими музыкальными проигрывателями для обеспечения высококачественного аудиоконтента. В соответствии с этим, Sonos выпустила свою новейшую портативную колонку с функциями Wi-Fi и Bluetooth, которая отлично подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Портативный интеллектуальный динамик Sonos Roam, как его еще называют, представляет собой очень прочный и универсальный гаджет, способный транслировать музыку с десятков музыкальных платформ с помощью функции Wi-Fi. Глобальная цена 169 долларов, в Россию еще не завезли.