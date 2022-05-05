Sonos собирается представить собственного голосового помощника

Sonos готовится представить собственного голосового помощника в течение следующих нескольких недель. Функция голосовой связи позволит клиентам воспроизводить музыку и управлять ею на домашней аудиоплатформе Sonos. Это будет частью предстоящего обновления программного обеспечения, которое сначала будет доставлено клиентам в США 1 июня, а затем будет выпущено международное развертывание. Sonos Voice будет служить альтернативой Amazon Alexa и Google Assistant, которые Sonos уже поддерживает в своих интеллектуальных динамиках и звуковых панелях с поддержкой голоса. Все продукты Sonos, работающие под управлением программного обеспечения S2 компании, будут поддерживать голосовое управление Sonos.

Дебют Sonos Voice станет поворотным моментом в расширении Sonos в сфере услуг, поскольку компания стремится расширить свой аппаратный бизнес. Предложение предоставит основные удобства, аналогичные существующим конкурентам, позволяя владельцам продуктов Sonos воспроизводить определенные песни, исполнителей или плейлисты с помощью голосовых команд. В соответствии с интересом Sonos к конфиденциальности эта функция не будет записывать пользовательские аудиокоманды или передавать их в облако для обработки. Фраза «Привет, Sonos» станет пробуждением для Sonos Voice Control, и внутренние тесты компании показывают, что оно работает быстрее, чем конкурирующие вспомогательные сервисы при выполнении основных музыкальных задач.