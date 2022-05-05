Sonos собирается представить собственного голосового помощника

Дебют Sonos Voice станет поворотным моментом в расширении Sonos в сфере услуг, поскольку компания стремится расширить свой аппаратный бизнес. Предложение предоставит основные удобства, аналогичные существующим конкурентам, позволяя владельцам продуктов Sonos воспроизводить определенные песни, исполнителей или плейлисты с помощью голосовых команд. В соответствии с интересом Sonos к конфиденциальности эта функция не будет записывать пользовательские аудиокоманды или передавать их в облако для обработки. Фраза «Привет, Sonos» станет пробуждением для Sonos Voice Control, и внутренние тесты компании показывают, что оно работает быстрее, чем конкурирующие вспомогательные сервисы при выполнении основных музыкальных задач.