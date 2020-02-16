Sony Xperia 1.1 получит камеру как у флагмана Galaxy S20+

Ожидаемый смартфон Sony Xperia 1.1 оснастят такой же камерой, как и Samsung Galaxy S20+.

Камера с четырьмя модулями, где главный сенсор получит 12 Мп, которую дополнит 64 Мп телевик с гибридным зумом, ширкоугольная камера на 12 Мп с датчиком глубины 3D ToF. По слухам новинка будет поддерживает запись видео в 8К и получит поддержку сетей пятого поколения. Также смартфон Sony Xperia 1.1 получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Когда состоится анонс смартфона и сколько будет он стоить информации пока что нет.