Sony Xperia 1.1 получит камеру как у флагмана Galaxy S20+

2020-02-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Sony Xperia 1.1; [10]
Ожидаемый смартфон Sony Xperia 1.1 оснастят такой же камерой, как и Samsung Galaxy S20+.

Камера с четырьмя модулями, где главный сенсор получит 12 Мп, которую дополнит 64 Мп телевик с гибридным зумом, ширкоугольная камера на 12 Мп с датчиком глубины 3D ToF. По слухам новинка будет поддерживает запись видео в 8К и получит поддержку сетей пятого поколения. Также смартфон Sony Xperia 1.1 получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Когда состоится анонс смартфона и сколько будет он стоить информации пока что нет.


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