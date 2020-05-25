Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ

Относительно недавно компания Sony официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказался весьма интересным решением. Вскоре оказалось, что производитель планирует запустить гаджет в продажу чуть позже, чем ожидалось ранее, но не совсем понятно, связано ли это с коронавирусом. Теперь Sony Xperia 1 II отправили в продажу, только в формате предварительного заказа. Вы можете заказать себе смартфон, оплатить его, а через несколько дней или неделю устройство будет отправлено вам по почте. Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует. Не всем такая цена будет по душе, честно говоря, особенно если при доставке в Россию цену переведут в рубли по странному курсу.