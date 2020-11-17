Sony Xperia 1 II подешевел на 300 фунтов стерлингов

Британский Amazon снизил цены на флагманские смартфоны Sony Xperia 1 II и Xperia 5 II. Первый предлагается за 800 фунтов стерлингов, хотя на старте продаж он стоил 1100 фунтов. Второй доступен для покупки по цене в 600 фунтов стерлингов при изначальной цене в 800 фунтов.

Напомним, что Sony Xperia 5 II оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 II
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