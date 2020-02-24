Sony Xperia 1 II получит Snapdragon 865 и поддержку 5G

Компания Sony представила свой новый флагман Xperia 1 II.

Смартфон Sony Xperia 1 II получил 6.5 дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+ с частотой обновления экрана 90 герц. Передняя и задняя часть смартфона защищены стеклом Gorilla Glass 6, а корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP65/68.

Сканер отпечатков пальцев расположился на задней стороне смартфона. Также смартфон получил 3.5 мм разъем для наушников.

Основная камера смартфона состоит из трех датчиков, это по 12 Мп и ToF-объектив. Но 12 Мп в наше время довольно скромная цифра, но Sony делает упор на технологии.

Где используется оптика Zeiss, основная матрица Exmor RS для мобильных устройств размером 1/1,7 дюйма и датчик 3D iToF. Также это первый смартфон с функцией серийной съёмки на скорости до 20 кадров в секунду.

Новинка также поддерживает запись видео в 4К до 60 fps и до 120 fps в режиме 2К. А вот фронтальная камера получила всего лишь 8 Мп.

За производительность смартфона отвечает новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Также смартфоне оснастили поддержкой сети пятого поколения 5G, NFC модулем и стерео динамиками Dolby Atmos. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 21 Вт.

К сожалению компания не озвучила стоимость смартфона, а также дату продаж.