Sony Xperia 1 II предлагает экран 4K

Sony Xperia 1 II является новинкой японского производителя. Смартфон предлагает 6,5 дюймовый 4K OLED экран с частотой обновления экрана 90 Гц.

Смартфон будет оборудован тройной камерой основная камера 12 Мп, сверхширокая камера 12 мп и телеобъектив 12 Мп. Sony предлагает 3D-датчик iToF, который увеличивает скорость фокусировки.

Устройство оснащено Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ для хранения информации. Смартфон Sony Xperia 1 II будет использовать беспроводную зарядку. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Производитель поддерживает аппаратное декодирование 360 Reality Audio Audio. Официальной даты релиза еще не было.