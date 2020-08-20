Sony Xperia 1 II решили обновить

Компания Sony не является ведущим специалистом на рынке и она достаточно плохо справляется с поставленными задачами по продаже новых смартфонов. Во всяком случае, все крупные игроки справляются лучше. Но теперь производитель надумал сделать новый гаджет Sony Xperia 1 II, точнее его обновленную версию, с большим запасом встроенной памяти и прочими мелкими бонусами. Пока что стоимость смартфона никто не называет, но производитель уже показал множество интересных картинок, да и в сети даже есть живые фотографии устройства. Рекомендуем присмотреться к устройству, если вы большой фанат этого бренда или просто хотите нечто от известной компании. Пока что про стоимость гаджета информации вообще никакой нет, мы ее ожидаем.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 II
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