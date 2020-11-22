Sony Xperia 1 III Compact получит 5,5-дюймовый дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о следующем компактном смартфоне Sony, выход которого ожидается в начале 2021 года. Утверждается, что аппарат получит название Sony Xperia 1 III Compact. Смартфону прочат восьмиядерную платформу Snapdragon 775G и 5,5-дюймовый дисплей. Стоит отметить, что чипсет Snapdragon 775G еще не был представлен официально. По слухам, он окажется на 40% производительнее процессора Snapdragon 765G. Помимо компактной модели Sony приписывают разработку топового Xperia 1 III с квадрокамерой и флагманской платформой Snapdragon 875.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 III Compact
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