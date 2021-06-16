Sony Xperia 1 III Pro получит SoC Snapdragon 888 Pro

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о топовом смартфоне Sony Xperia 1 III Pro, который является более продвинутой версией выпущенного ранее флагмана Sony Xperia 1 III. Итак, устройству прочат процессор Qualcomm Snapdragon 888 Pro и 16 ГБ оперативной памяти. Дизайн смартфона вряд ли будет отличаться от обычного Xperia 1 III Pro.

Напомним, что Sony Xperia 1 III пока доступен для покупки только на китайском рынке. Смартфон оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR, 3,5-мм разъемом для наушников, возможностью воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio через встроенные стереодинамики, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и поддержкой геймпада DualSense от PlayStation 5.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 III Pro
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