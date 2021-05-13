Sony Xperia 1 III еще не скоро выйдет в США

Профильный ресурс Phone Arena сообщил о том, что топовые смартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III появятся в американской продаже только 31 августа. По крайней мере, такая дата указана на сайте магазина B&H. Ранее появилась информация о том, что Sony Xperia 1 III выйдет на китайском рынке уже 20 мая. Версия с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 1313 долларов, а за вариант на 512 ГБ флеш-памяти попросят 1468 долларов.

Напомним, что новинка может похвастаться топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR.