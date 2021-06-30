Sony Xperia 1 III оценили на ремонтопригодность

В сети появилось видео с разборкой нового флагманского смартфона Sony Xperia 1 III, который появится в европейской продаже только 6 августа по цене в 1300 евро. Итак, самое главное – ремонтопригодность. Её авторы видео оценили в 6 баллов из 10. В достоинства записали стандартные винты Philips, относительно небольшое количество клея, довольно простую замену экрана и аккумулятора. Из минусов – некоторые компоненты тяжело поддаются замене. На видео можно заметить резиновые прокладки (защита в соответствии со степенью IP68) и систему охлаждения с графитовой и медной пленкой, а также термопрокладками.