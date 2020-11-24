Sony Xperia 1 III первым получит Snapdragon 875 и 4K-экран

Одной из главных премьер декабря станет презентация нового топового чипсета Qualcomm Snapdragon 875, который станет основой флагманских смартфонов первой половины 2021 года. Ранее сообщалось, что на мероприятии будут присутствовать представители компании Xiaomi.

Сегодня стало известно также об участии в мероприятии компаний OnePlus и Sony. Таким образом первыми смартфонами на основе Qualcomm Snapdragon 875 станут Xiaomi Mi 11, OnePlus 9 и Sony Xperia 1 III. Первый будет представлен в самом начале следующего года, а вот два последних дебютируют несколько позже. Зато флагман Sony, как утверждается, первым на рынке получит Snapdragon 875 и дисплей с разрешением 3840:1644 пикселей. Что до Xiaomi Mi 11 Pro, то ему прочат экран с разрешением 3200:1440 пикселей.