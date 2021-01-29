Sony Xperia 1 III показали на рендерах

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (Onleaks) поделился качественными рендерами флагманского смартфона Sony Xperia 1 III, выход которого ожидается грядущей весной. Если верить источнику, аппарат получит слот для карт памяти microSD, 3,5-мм разъем для наушников, стеклянную заднюю панель, металлическую рамку, габариты 161,6:67,3:8,4 мм без выступа камеры, 6,5-дюймовый OLED-дисплей CinemaWide с соотношением сторон 21:9, разрешением 4K и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, более узкими рамками вокруг экрана, тройную тыльную камеру с оптикой ZEISS и датчик ом3D iToF, поддержку мобильных сетей 5G, дактилоскопический сенсор в кнопке включения и двойные фронтальные динамики.