Sony Xperia 1 III получит боковый дактилоскоп

Профильное издание Slashleaks поделилось параметрами флагманского смартфона Sony Xperia 1 III, выход которого ожидается в первом квартале 2021 года. Итак, аппарат получит новенькую топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона и на 15% более высокой яркостью, чем у предыдущей модели, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, поддержку мобильных сетей пятого поколения, боковой сканер отпечатков пальцев и корпус с защитой от пыли и влаги согласно степени IP68. Ориентировочная цена смартфона составляет 1200 долларов.