Sony Xperia 1 III только сейчас вышел за пределы США

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III был представлен еще в апреле текущего года, но появился в продаже в августе лишь на американском рынке. Сегодня стало известно, что новинку начали продавать во Вьетнаме. Там аппарат оценен в 1540 долларов, а в качестве бонуса предзаказа предлагают беспроводные наушники Sony WH-XM4. В России на Sony Xperia 1 III принимают предзаказы по цене в 100 тысяч рублей, а в качестве подарка обещают наушники Sony WF-1000XM3.

Напомним, смартфон получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, селфи-камеру разрешением 8 Мп и 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR.