Sony Xperia 1 IV получит 3,5-мм разъем для наушников

Компания Sony поделилась очередной порцией подробностей о смартфоне Sony Xperia 1 IV, официальный релиз которого запланирован на 11 мая. Итак, аппарат получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и дисплей с разрешением 4K. А еще флагман сохранит 3,5-мм разъем для наушников, который нынче редко встречается в дорогих смартфонах. А Xperia 1 IV окажется очень дорогой новинкой. Как недавно стало известно, за него попросят 1400 долларов. Модель Sony Xperia 10 IV, которая будет представлена на той же презентации, обойдется в 500 евро.