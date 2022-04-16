Sony Xperia 1 IV засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Sony Xperia 1 IV, который еще не был представлен официально. Устройство с модельным наименованием Sony XQ-CT54 показало результат в 1204 балла в однопоточном тесте и 3352 балла в многоядерном испытании. Бенчмарк подтвердил наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.

По предварительным данным, смартфон также получит 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 120 Гц, разрешением 4K и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, основной камерой с двумя телемодулями и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.