Sony Xperia 1 VI лишится своих основных фишек

Сегодня появилась информация о том, что грядущий смартфон Xperia 1 VI сохранит тот же дизайн, что и предыдущие флагманы компании Sony, но получит два существенных апгрейда, чтобы привлечь внимание аудитории новыми фишками и возможностями. Во-первых, устройство лишат 4К-дисплея, который какое-то время назад был основной фишкой гаджетов компании. Здесь стоит отметить, что Sony — единственная компания, которая продвигала 4K-дисплеи в смартфонах, но из-за низкого спроса на устройства компания приняла решение от этого формата дисплея отказаться. Это в том числе связано с тем, что производителю нужно демонстрировать приличное время автономной работы, но с экраном такого высокого разрешения реализовать это невозможно.

Во-вторых, специалисты уверены, что Xperia 1 VI также откажется от вытянутого кинематографического соотношения сторон 21:9 в пользу 19,5:9. Соответственно, смартфон должен быть короче и шире, чем его предшественник, так что в конечном итоге производитель будет выпускать такие же дисплеи, как и у всех конкурентов на рынке. Изначально данная фишка с вытянутым дисплеем казалась фирменной чертой Sony, но она так и не смогла завоевать внимание аудитории. При этом нужно понимать, что вся эта информация является лишь слухом и не более того — никто на самом деле точно не может сказать когда именно устройство отправится в релиз, какие будут реализованы характеристики и преимущества. Инсайдеры могут лишь предполагать в этом направлении.
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