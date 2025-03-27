Sony Xperia 1 VII показали на первом рендере

Китайские информаторы опубликовали пресс-изображение чехла к флагманскому смартфону Sony Xperia 1 VII, который еще не был представлен официально. Отметим привычные пропорции корпуса, наличие сканера отпечатка пальцев на правой грани и, судя по всему, фронтальные динамики. Что до технических характеристик, новинке приписывают основную камеру с крупным главным сенсором.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Xperia 1 VI оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340:1080 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, тройной основной камерой с 48-Мп главным модулем на базе сенсора Exmor T (24-мм оптика), 16-мм сверхширокогоульным модулем и модулем с телеобъективом с оптическим приближением от 3,5 до 7,1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядок, а также стереодинамикам
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