Sony Xperia 10 II обновили до Android 11

Компания Sony выпустила обновление на основе Android 11 для смартфона Xperia 10 II, который был выпущен в феврале прошлого года. Стабильная прошивка имеет номер 51.1.A.0.485, а её размер составляет 994 МБ. Помимо нововведений самой свежей версии ОС, апдейт привносит декабрьский патч безопасности Android. Сейчас обновление доступно для пользователей из Юго-Восточной Азии, но в ближайшее время оно выйдет и в других регионах. Ранее Sony обновила до Android 11 смартфоны Sony Xperia 1 II, Xperia 5, Xperia 1 и Xperia 5 II.

Напомним, что смартфон оснащается 8-ядерным чипсетом Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, тыльной тройной камерой с основным модулем на 12 Мп и двумя дополнительными на 8 и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6-дюймовым OLED CinemaWide Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 21:9, степью защиты от воды и пыли IP65/68, а также аккумулятором на 3600 мАч.