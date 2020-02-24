Sony Xperia 10 II порадовал фотографиями

Вместе с флагманским смартфоном компания Sony официально показала и свой продукт среднего класса, который называется Sony Xperia 10 II. Это более простая модель, которая работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 655 и выдает более низкие частоты. Конечно, производитель сюда тоже поставил достаточно качественные камеры, хорошие линзы и так далее, но до флагманского уровня, естественно, Sony Xperia 10 II сильно не дотягивает. С другой стороны, если вам не нужен флагман, но очень хочется именно хорошую камеру, то стоит обратить свое внимание на данный гаджет. За свои деньги он даст вам более высокое качество снимков, чем большинство смартфонов за эти же деньги от другого производителя. Это, собственно, делает устройство интересным.