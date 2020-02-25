Sony Xperia 10 II с процессором Snapdragon 665 и тройной камерой

2020-02-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Sony Xperia 10 II; [72]
Компания Sony представила смартфон с названием Xperia 10 II.

Новинка Sony Xperia 10 II получила 6 дюймовый IPS дисплей с закругленными краями и с разрешением 2520x1080 точек. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 6.

Новинка получила защиту от воды и пыли по стандарту IP65/68.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3600 мАч.

Основная камера у Xperia 10 II тройная: 12-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой и 8-мегапиксельный телефото-блок. А фронтальная камера получила 8 Мп.

Ещё смартфон получил NFC модуль для бесконтактных платежей, 3.5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на торце корпуса и Bluetooth версий 5.0. Больше к сожалению информации о смартфоне нет.

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