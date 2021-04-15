Sony Xperia 10 III анонсирован с OLED-дисплеем

Компания Sony представила смартфон среднего класса Xperia 10 III.

Смартфон Sony Xperia 10 III получил 6-дюймовый OLED - дисплей с поддержкой HDR. Экран имеет разрешение экрана 2520 × 1080 пикселей, цветовую гамму DCI-P3 97%, 10-битную градацию тонов, защиту экрана Corning Gorilla Glass 6, частоту обновления 60 Гц и частоту дискретизации касания 120 Гц.

Под капотом установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G в паре 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти ПЗУ. В смартфоне есть установка с тремя камерами на задней панели с основным объективом 12 Мп f/1.8, сверхширокоугольным объективом 8 Мп f/2.2 и телеобъективом 8 Мп f/2.4. Впереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи с диафрагмой f/2.0 и углом обзора 78 градусов.

Другие характеристики включают в себя: аккумулятор емкостью 4500 мАч, боковой датчик отпечатков пальцев, рейтинг IP65 / IP68, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC-модуль, GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS и sub6 5G.

Sony Xperia 10 III поставляется в черном, белом, синем и розовом цвете.