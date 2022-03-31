Sony Xperia 10 III обновили до Android 12

Напомним, что выпущенный прошлым летом Xperia 10 III оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой HDR 10, частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 6, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой LDAC и Hi-Res Audio, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), процессором Snapdragon 690 с модемом 5G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.