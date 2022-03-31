Sony Xperia 10 III обновили до Android 12

Компания Sony начала распространение стабильной версии операционной системы Android 12 для смартфона Xperia 10 III. Прошивка под номером 62.1.A.0.533 уже доступна во многих европейских странах. Помимо нововведений ОС, апдейт несет в себе февральский патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный прошлым летом Xperia 10 III оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой HDR 10, частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 6, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой LDAC и Hi-Res Audio, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), процессором Snapdragon 690 с модемом 5G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.
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