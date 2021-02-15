Sony Xperia 10 III засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 10 III, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат с модельным номером Sony AS003SO имеет в своем оснащении восьмиядерную платформу Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11. В однопоточном тестировании аппарат набрал 601 балл, а в многопоточном – 1821 балл.

По предварительным данным, аппарат получит консервативный дизайн с толстыми рамками без выреза для 8-Мп фронтальной камеры, тройную тыльную камеру с главным модулем на 12 Мп, телефото-модулем на 8 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, двойные фронтальные динамики, дактилоскопический сенсор на боковой грани и 3,5-мм разъем для наушников.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 10 III
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