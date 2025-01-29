Sony Xperia 10 V получил последнее обновление Android

Напомним, что Sony Xperia 10 V оснащается 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, массой 159 граммов, пластиковой задней панелью, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65/68, 3,5-мм гнедом для наушников с поддержкой звука Hi-Res и фронтальными стереодинамиками.