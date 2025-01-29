Sony Xperia 10 V получил последнее обновление Android

Компания Sony начала распространение обновления операционной системы Android 15 для компактного смартфона Xperia 10 V. Удивительно, но это последний номерной апдейт ОС для устройства, выпущенного менее двух лет назад. Любопытно, что более новый Xperia 10 VI до Android 15 еще не обновили.

Напомним, что Sony Xperia 10 V оснащается 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, массой 159 граммов, пластиковой задней панелью, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65/68, 3,5-мм гнедом для наушников с поддержкой звука Hi-Res и фронтальными стереодинамиками.
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