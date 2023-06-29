Sony Xperia 10 V провалил тест DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфона Sony Xperia 10 V, который был представлен пару месяце назад. Устройство, оцененное в 450 евро, набрало всего 78 баллов, расположившись на 119 место в рейтинге. По мнению DxOMark, новинка снимает на уровне Samsung Galaxy A53 и Redmi Note 11 Pro. Специалистам не понравилась слабая детализация в режиме видео, множество артефактов и низкий динамический диапазон. Напомним, что аппарат оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив).

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