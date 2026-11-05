Sony Xperia 10 VII и Xperia 10 VIII обновили до Android 17

Компания Sony начала европейское распространение стабильной версии ОС Android 17 для смартфонов Xperia 10 VII и Xperia 10 VIII. Апдейт принес обновленный раздел «Обои и стиль» с расширенной кастомизацией часов и значков, переработанную панель быстрых настроек с возможностью менять размер и сетку плиток, а также продвинутую запись экрана с изолированным захватом отдельного приложения и параллельной записью звука с микрофона и системы. При этом смартфоны лишились десктопного режима Desktop Mode, умного ИИ-ассистента для камеры и совместимости Quick Share с AirDrop.

Напомним, что выпущенный в сентябре прошлого года Xperia 10 VII имеет в своем оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD вместимостью до 2 ТБ, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения Exmor RS оптического размера 1/1,56 дюйма) и 13 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, ультразвуковой дактилоскопический сенсор, стереофонические фронтальные динамики, 3,5-мм аудиогнездо, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, порт USB Type-C, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенями IPX5, IPX8 и IP6X, а также батарею ёмкостью 5000 мАч.