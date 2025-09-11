Sony Xperia 10 VII показали на рендере

Один из гонконгских магазинов случайно раскрыл дизайн и характеристики смартфона Sony Xperia 10 VII, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 точек и соотношением сторон 19,5:9, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, модулем NFC, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, корпусом с размерами 153:72:8,3 мм и массой 169 граммов, а также черной, белой и бирюзовой расцветками. Дата презентации и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.

Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung прокачает зарядку в Galaxy S26 Ultra…
Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra аккумулятором на 5000 мАч, как и в предыдущих моделях. Это означает, чт…
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рубле…
Samsung не будет менять дизайн смартфонов Galaxy S26…
Дизайн флагманских смартфонов Samsung уже несколько поколений остаётся практически неизменным, и различия…
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Официально: POCO M7 Plus 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что смартфон POCO M7 Plus 5G будет представлен в Индии уже 13 августа. Производ…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor