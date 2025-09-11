Sony Xperia 10 VII показали на рендере

Один из гонконгских магазинов случайно раскрыл дизайн и характеристики смартфона Sony Xperia 10 VII, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 точек и соотношением сторон 19,5:9, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, модулем NFC, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, корпусом с размерами 153:72:8,3 мм и массой 169 граммов, а также черной, белой и бирюзовой расцветками. Дата презентации и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.