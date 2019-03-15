Sony Xperia 10 уже в России

В последнее время компания Sony не очень радовала нас своими релизами, так как флагманы получались слишком уж дорогим удовольствием, даже на фоне конкурентов. Теперь же на рынок России приехали смартфоны более простых линеек. Например, у Sony Xperia 10 стоимость всего 15 тысяч рублей. Конечно, это не так дешево, как у основных конкурентов, но нужно понимать, что за эти деньги получить продукт от известного бренда будет крайне тяжело, практически нереально. И если вы не очень любите китайские компании, то это будет неплохой вариант за вполне разумные деньги получить крутой продукт. Также были представлены и другие устройства этой же компании, но они стоят дороже и уже не так интересны на фоне доступного Sony Xperia 10. В этом его фишка.