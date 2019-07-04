Sony Xperia 2 и его функции

В Xperia 2 сохранится динамик в верхней части передней панели и камера. Sony сопротивляется модным тенденциям, негласно предписывающим размещать динамик и фронтальную камеру либо в вырезах на дисплее, либо вовсе за его пределами. Судя по всему, 3,5-мм разъема для наушников у модели не будет, а на нижней грани разместятся динамик и порт USB Type-C.Дорогой смартфон оснастят 6,1-дюймовым экраном, 6 ГБ оперативной памяти, чипсетом Snapdragon 855 и тройной основной камерой, а также АКБ ёмкостью 3000 мАч с беспроводной зарядкой. Толщина устройства — 9,2 мм.О стоимости новинки пока неизвестно.