Sony Xperia 20 и его функции

Габариты новинки, по данным источника, составят 158 x 69 x 8,1 мм.Несмотря на схожесть дизайна с Xperia 10, новинка будет производительнее: вместо Snapdragon 630 производитель, по слухам, установит под «капот» смартфона Snapdragon 710. Объем оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ. За фотовозможности устройства будет отвечать двойная камера с разрешением сенсоров 12 Мп и 8-мегапиксельная фронталка.Xperia 20 получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + и «кинематографическим» соотношением сторон 21:9. Как и предыдущая модель, новинка обойдётся без выреза для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в кнопку питания.О стоимости новинки пока неизвестно.