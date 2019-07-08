Sony Xperia 20 на слабом процессоре

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Sony Xperia 20 и о том, что он будет основан на процессоре Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Вероятно, это позволит компании немного сэкономить и вывести устройство на уровень среднего класса, что, в теории, позволит поднять уровень продаж. Но, стоит понимать, что у смартфона будет довольно высокая стоимость и большая часть пользователей скорее купит продукт от другого бренда в этом же сегменте. Будем надеяться, что Snapdragon 710 позволит сэкономить достаточно средств, чтобы конечная стоимость смартфона была более-менее достойной и пользователи хотя бы обратили внимание на новинку. При высокой цене этого просто не случится — конкурентов в этом сегменте очень много.