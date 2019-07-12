Sony Xperia 20 с нестандартным расположением модулей камеры

Дизайн Sony Xperia 20 практически не изменится. Единственное отличие от Xperia 10 заключается в том, что клавиша Power и устройство считывания отпечатков пальцев были воссоединены.

На задней панели в небольшом выступе расположена сдвоенная камера с нестандартным расположением модулей и светодиодной вспышки. Предположительно это две 12 МП камеры. Согласно недавней утечке, Xperia 20 будет придерживаться 6 "21: 9 экрана с разрешением 1080p +. Изображения также подтверждают, что смартфон оснащен разъемом 3,5 мм для подключения наушников на верхней панели.

Кроме того мощность процессора будет повышена с набора микросхем серии 600 до Snapdragon 710 и 4/6 ГБ ОЗУ или 64/128 ГБ памяти.