Sony Xperia 5 II обновили до Android 11

Компания Sony начала обновлять до Android 11 смартфоны Xperia 5 II. Прошивка под номером 58.1.A.1.178 доступна для жителей России, Европы и Азии. Апдейт несет такие нововведения, как обновлённый пользовательский интерфейс, плавающие окна чатов, переработанное управление уведомлениями, одноразовые разрешения, а также свежий патч безопасности Android. Размер обновления составляет 710 МБ.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,1-дюймовым экраном CinemaWide HDR OLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и сенсорным слоем с частотой 240 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 865, модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аудиосистемой с фронтальными стереофоническими динамиками, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч , поддержкой Adaptive Charging, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP65/68.
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