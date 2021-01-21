Sony Xperia 5 II получил обновление до Android 11

Компания Sony выполнила обещание по графику обновлений Android 11. Компания выпустила обновление для смартфона Sony Xperia 5 II. Обновление прибывает с версией программного обеспечения 58.1.A.1.178.

Обновление развертывается в таких регионах, как Европа ( XQ-AS52 ), варианты с двумя SIM-картами ( XQ-AS72 ) в России и Юго-Восточной Азии. А эксклюзивная модель SoftBank Japan ( A002SO ), которая является вариантом с одной SIM-картой, получит версию прошивки 58.1.D.0.331.

Обновление весит около 709,7 МБ. Стоит отметить, что компания Sony заявляет об отказе от ответственности, что вы не можете вернуться к предыдущей версии программного обеспечения после этого обновления. Что касается функций, вы можете ожидать всех приятностей ОС Android 11, которые Google анонсировал еще в сентябре.