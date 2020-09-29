Sony Xperia 5 II стоит слишком дорого

Мы некоторое время назад говорили о том, что компания Sony довольно плохо ощущает себя на рынке смартфонов и были даже новости о том, что производитель хочет вовсе закрыть подразделение, которое за это отвечает. Но пока что компания продолжает выпускать свои смартфоны в продажу, даже вот в Индии запустили смартфон Sony Xperia 5 II. Проблема этого решения в том, что смартфон стоит 1050 долларов — для местного рынка это очень дорого, особенно если учитывать, что многие пользователи в Индии привыкли покупать доступные смартфоны за 300-400 долларов. Исходя из этого стоит предположить, что продажи устройства будут идти не лучшим образом, так что мы сильно сомневаемся в том, что это разумное решение. Все же конкурентов за эти деньги масса.