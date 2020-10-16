Sony Xperia 5 II уже доступен для первых покупателей

Компания Sony раньше ожидаемого начала поставлять предзаказанные смартфоны Xperia 5 II. Европейские розничные продажи флагмана стартуют 19 октября, а поставки новинки в США запланированы только на 4 декабря. Прием российских предзаказов продлится до 18 октября по цене в 69990 рублей за версию сj 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,1-дюймовым экраном CinemaWide HDR OLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и сенсорным слоем с частотой 240 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865, модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аудиосистемой с фронтальными стереофоническими динамиками, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч , поддержкой Adaptive Charging, защитой от воды и пыли по стандартам IP65/68, размерами 158:68:8 мм и массой 163 г.