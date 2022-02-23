Sony Xperia 5 IV будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Gen 1 производства TSMC

Несмотря на то, что Xperia 5 III появился на прилавках магазинов с опозданием, о нем было объявлено в апреле 2021 года. Это означает, что предшественник должен быть не за горами. Sony Xperia 5 IV предположительно будет иметь диагональ экрана 6,1 дюйма, поэтому телефон должен быть примерно того же размера, что и текущая модель. Тем не менее, он будет немного тяжелее на 180 г (по сравнению с 168 г) и будет использовать стекло Gorilla Glass Victus с обеих сторон.

Основная камера будет использовать IMX557, 12-мегапиксельный датчик, ранее использовавшийся в Xperia 1 III. Размер 1/1,7 дюйма означает, что он имеет пиксели 1,8 мкм, что больше, чем у других телефонов на рынке. Телеобъектив получит IMX663, 12-мегапиксельный сенсор (1/2,93 дюйма, 1,22 мкм) и объектив с двойным фокусным расстоянием, который может переключаться между 3-кратным и 4,4-кратным увеличением. Сверхширокоугольная камера будет использовать еще один 12-мегапиксельный датчик, популярный IMX363 (1/2,55 дюйма, 1,4 мкм). В целом, похоже, что камера на Mark IV будет очень похожа, если не идентична текущей. Xperia 5 IV, конечно же, получит новый чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Источник утверждает, что чип будет разработан TSMC, а не Samsung. Это может означать еще один поздний запуск, поскольку Qualcomm еще официально не подтвердила существование версии TSMC 8 Gen 1.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 IV
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