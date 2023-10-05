Sony Xperia 5 V провалил тест камеры от DxOMArk

Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Sony Xperia 5 V, который оценен в 1000 евро. Аппарат набрал всего 118 баллов, расположившись на позорном 69 месте рейтинга. То есть, по мнению авторов тестирования, новинка от Sony снимает на уровне iPhone 12 и Galaxy S22. Она умудрилась уступить даже прошлогоднему Sony Xperia 5 IV, который набрал на один балл больше.

Напомним, что смартфон оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520:1080 пикселей, фронтальной камерой на 12 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика Zeiss) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт.