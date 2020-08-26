Sony Xperia 8 Lite оценен в 280 долларов

Компания Sony представила смартфон среднего уровня Sony Xperia 8 Lite, который очень похож на вышедшую в прошлом году модель Xperia 10. Новинка оснащается платформой Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 8 Мп против 13 Мп и 5 Мп в Xperia 10, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 3,5 мм разъемом для наушников, симметричным портом USB-C, аккумулятором ёмкостью 2870 мАч и предустановленной операционной системой Android 9 Pie. На японском рынке аппарат оценен в 280 долларов.

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