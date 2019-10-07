Sony Xperia 8 за 468 долларов

Компания Sony анонсировала новый среднебюджетный смартфон Xperia 8.

Новинка получила стеклянный корпус с защитой от воды и пыли IPX5/IPX8/IP6X. Смартфон оснастили 6 дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD+. Экран защищен стеклом Gorning Gorilla Glass 6.

Sony Xperia 8 оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 в паре с 4 ГБ ОЗУ. Встроенная память здесь 64 ГБ, ее можно расширить картой памятью до 512 ГБ.

На боковой стороне расположился сканер отпечатков пальцев. А на задней стороне двойная камера на 13 Мп + 8 Мп. Питается устройство от аккумулятора на 2760 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой. В новинке также есть NFC-модуль и поддержка High-Resolution Audio с технологией LDAC.