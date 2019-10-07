Sony Xperia 8 за 468 долларов

2019-10-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Sony Xperia 8; [96]
Компания Sony анонсировала новый среднебюджетный смартфон Xperia 8.

Новинка получила стеклянный корпус с защитой от воды и пыли IPX5/IPX8/IP6X. Смартфон оснастили 6 дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD+. Экран защищен стеклом Gorning Gorilla Glass 6.

Sony Xperia 8 оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 в паре с 4 ГБ ОЗУ. Встроенная память здесь 64 ГБ, ее можно расширить картой памятью до 512 ГБ.

На боковой стороне расположился сканер отпечатков пальцев. А на задней стороне двойная камера на 13 Мп + 8 Мп. Питается устройство от аккумулятора на 2760 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой. В новинке также есть NFC-модуль и поддержка High-Resolution Audio с технологией LDAC.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 8
Известны характеристики Honor V30 и Hono...
Известны характеристики Honor V30 и HonoHuawei уже работает над новым флагманским смартфоном Honor V30, оказывается новинка выйдет в двух версиях...
Представлен компактный смартфон Sony Xpe...
Представлен компактный смартфон Sony XpeКомпания Sony пополнила ассортимент смартфонов компактной моделью Xperia 8, которая получила характеристи...
Xiaomi Redmi 8 получит объёмный аккумуля...
Xiaomi Redmi 8 получит объёмный аккумуляСогласно официальным постам производителя в Twitter, аппарат получит объёмный аккумулятор с быстрой заряд...
Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактны...
Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактныСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Roadgid, которая не перест...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи гейм...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймДолгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посет...
Беспроводной контроллер SNES для Nintend...
Беспроводной контроллер SNES для NintendNintendo Switch пользуется большой популярностью у пользователей. Nintendo представила контроллер SNES с ...
PayPal первым вышла из ассоциации Libra ...
PayPal первым вышла из ассоциации Libra PayPal - первая компания, официально отказавшаяся от поддержки криптовалюты Libra на Facebook, поскольку ...
Разогнанный Ryzen 9 3950X превосходит 24...
Разогнанный Ryzen 9 3950X превосходит 24Инженеры Gigabyte смогли последовательно разогнать Ryzen 9 3950X до 4,3 ГГц на материнской плате X570 Aor...


Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор
Обзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестерОбзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестер
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущегоОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущего
Обзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игрОбзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игр
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128Gb. Лучший планшет на рынкеОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128Gb. Лучший планшет на рынке
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи гейм...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймДолгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посет...
Предварительный обзор EIZO Foris Nova. Ч...
Предварительный обзор EIZO Foris Nova. ЧОфициально представлен самый странный монитор EIZO Foris Nova с OLED-матрицей и довольно классным дизайно...
Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, Vsmart...
Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, VsmartКакие только компании не делят российский рынок смартфонов: корейские, китайские, индийские, американские...
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFВ последнее время производителям компьютерного железа довольно тяжело выделиться на фоне конкурентов — у ...
Обзор Himno. Крайне простой платформер...
Обзор Himno. Крайне простой платформерСегодня мы поговорим о максимально странной игре, которая вроде как является платформером, но она совсем ...
NVIDIA запустила стриминговый сервис для...
NVIDIA запустила стриминговый сервис для3 октября в 18:00 состоялся официальный запуск облачного сервиса GFN.ru , п...
Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. К...
Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. КСегодня мы поговорим о достаточно интересной камере, которая точно понравится профессионалам своего дела,...
Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагман...
Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагманVivo представила свой флагман NEX 3 3 октября открылась самая большая в России выставка, посвященная игр...
Обзор realme XT. Плюсы и минусы флагмана...
Обзор realme XT. Плюсы и минусы флагмана2 октября в Москве прошла российская презентация смартфона realme XT. На данный момент это самая продвин...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная игра...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная играСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре, которая существенно выбивается на фоне конкурентов. Это...
Предварительный обзор Microsoft Surface ...
Предварительный обзор Microsoft Surface Компания Microsoft вновь попробовала выйти на рынок ноутбуков и в этот раз получилось гораздо лучше — про...
Обзор Steambirds Alliance. Детские постр...
Обзор Steambirds Alliance. Детские пострОчень приятно, что разработчики из небольших студий продолжают реализовывать свои безумные идеи и дарить ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor