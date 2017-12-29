Sony Xperia A Edge на новых фото

2017-12-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Xperia A Edge; [111]
Стоит сказать, что пока все компании показывали свои гаджеты без рамок и прочих устаревших элементов дизайна, компания Sony упорно продвигала свой классический дизайн корпуса. И, к сожалению, такая уперлось не принесла никаких преимуществ производителю - сейчас продажи смартфонов, в частности флагманов, очень даже плохо идут. Особенно на фоне конкурентов, которые показывают крутые решения за минимальные деньги. Так вот, на скриншотах появился смартфон Sony Xperia A Edge, который вроде как компания планирует выпустить в продажу в самое ближайшее время. Стоит сказать, что пока что данных официальных от производителя не поступало. Мы ждем анонса какого-то или хотя бы пресс-новости о том, что такой продукт вообще будет реализован в будущем. Тогда и поговорим о возможностях устройства.


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