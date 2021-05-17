Sony Xperia Ace II получит 5,5-дюймовый экран

В базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia Ace II, который может понравится любителям компактных устройств. Аппарат получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 720:1496 пикселей. В оснащение грядущей новинки также войдет платформа MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленная операционная система Android 11, боковой дактилоскопический сенсор, сдвоенная тыльная камера, дополнительная клавиша и 3,5 мм разъем для наушников. Также отметим наличие каплевидного выреза для селфи-камеры. Судя по характеристикам и дизайну, нас ждет аппарат начального уровня. Его официальный анонс может состояться уже 19 мая.